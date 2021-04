Serie A, i risultati: Inter fermata dallo Spezia, vince la Juventus in rimonta

Si sono concluse le gare in programma questa sera per la 32ª giornata di Serie A. L'Inter non va oltre il pareggio in casa dello Spezia che dopo essere andato in vantaggio si è fatto riprendere nel finale di primo tempo. Vince la Juventus in rimonta nonostante l'iniziale svantaggio contro il Parma, mentre si dividono la posta in palio Bologna e Torino. Successi esterni per Sampdoria e Cagliari contro Crotone e Udinese. Di seguito tutti i risultati.

Bologna - Torino 1-1 (Barrow 25', Mandragora 58')

Crotone - Sampdoria 0-1 (Quagliarella 53')

Genoa - Benevento 2-2 (Viola 5' (rig), Pandev 11', Lapadula 15', Pandev 21')

Juventus - Parma 3-1 (Brugman 25', Alex Sandro 43' e 47', De Ligt 68')

Spezia - Inter 1-1 (Farias 12', Perisic 39')

Udinese - Cagliari 0-1 (Joao Pedro 55' (rig))