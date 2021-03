Serie A, il Bologna cala il tris: cade la Sampdoria al Dall'Ara

Partita scoppiettante quella andata in scena tra Bologna e Sampdoria. Prima frazione cinica da parte dei rossoblu, che riescono a chiudere in vantaggio con due soli tiri in porta. Prima la infila Barrow di testa al 27', poi pareggia la Sampdoria al 37' con un tiro al volo di Quagliarella. Dopo soli 2 minuti ripassano in vantaggio i padroni di casa con Svanberg, che su rifinitura di Barrow batte Audero con il destro. Nel secondo tempo, nonostante i tentativi della Sampdoria, è ancora il Bologna a segnare. Al 70' Svanberg serve Soriano, che d'esterno gonfia la rete. Termina 3 a 1 il match.