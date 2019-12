Serie A, il Cagliari pareggia in rimonta. Cade la Fiorentina, ok il Brescia

Alle 15:00 in punto tre gare inaugurano questo pomeriggio di Serie A. Il Cagliari riesce nuovamente a pareggiare in rimonta. Il Sassuolo va in vantaggio al sesto minuto con Berardi, raddoppia poi con Duricic. Risponde il Cagliare con Joao Pedro al minuto 51, riesce poi a rimanere in partita grazie al rigore sbagliato da chi aveva aperto le marcature: Domenico Berardi. Alla fine, sempre all'ultimo respiro come contro la Sampdoria, la squadra di Maran trova il pareggio con Ragatzu. Il Brescia riesce a piegare la Spal con un gol di Mario Balotelli. Anche qui da segnalare un rigore sbagliato, quello della Spal sbagliato da Petagna al minuto 74. Il Torino riesce a vincere di misura sulla Fiorentina, ormai in piena crisi. Zaza porta i granata in vantaggio con un colpo di testa, raddoppia Ansaldi al minuto 72. Si accende nel finale la squadra di Montella, che trova il gol per accorciare le distanze proprio al 90 con l'ex Lazio Caceres. Termina 2 a 1 per il Torino il match.

LAZIO, IL NEOLOGISMO DI INZAGHI

LAZIO, MILINKOVIC E LUIS ALBERTO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE