Serie A, il CIES pronostica la classifica finale: Inter campione e la Lazio…

Come finirà questa stagione di Serie A? Presto per dirlo anche se il CIES ha fatto alcune previsioni su chi vincerà il titolo, chi andrà in Champions e come sarà la classifica finale di questo campionato. La statistica si basa su una serie di parametri tra cui l'esperienza dei giocatori, le rose e le prestazioni di ciascuna squadra nell'ultimo anno. In base a questo studio l'Inter sarebbe campione d'Italia, la Juventus addirittura sesta e la Lazio di Sarri settima.

Le classifica completa:

1. Inter

2. Napoli

3. Milan

4. Roma

5. Atalanta

6. Juventus

7. Lazio

8. Sassuolo

9. Fiorentina

10. Bologna

11. Udinese

12. Sampdoria

13. Torino

14. Genoa

15. Empoli

16. Hellas Verona

17. Cagliari

18. Venezia

19. Spezia

20. Salernitana