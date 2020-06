Serie A, il Milan a valanga sul Lecce: Europa League nel mirino

Il Milan vince e convince contro il Lecce al Via del Mare proiettandosi verso la zona Europa League. Con questa vittoria i ragazzi di Pioli agganciano momentaneamente al sesto posto il Napoli, impegnato domani in trasferta contro l’Hellas Verona. I rossoneri si impongono contro gli uomini di Liverani con un netto 4-1 grazie alle reti di Castillejo, Bonaventura, Rebic e Leao. I salentini trovano il gol del momentaneo pareggio ad inizio ripresa grazie al rigore di Mancosu. Poi il Milan si esalta e mette al tappeto l’avversario. Si infiamma la sfida per un posto in Europa League con i rossoneri, la Roma, il Napoli e il Verona pronte a darsi battaglia. La prossima giornata di Serie A metterà di fronte proprio la squadra di Milano contro i giallorossi a San Siro, in una partita clou per il prosieguo della stagione.