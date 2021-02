Serie A: il Milan cala il poker sul Crotone, vince anche l'Udinese

Si sono appena concluse le due sfide in programma questo pomeriggio con fischio d'inizio alle 15. Vincono sia il Milan che l'Udinese, rispettivamente contro Crotone ed Hellas Verona. I rossoneri, con i tre punti ottenuti quest'oggi, tornano in vetta alla classifica di Serie A, a due punti di distanza dall'Inter seconda. La gara di San Siro viene decisa dalla doppietta di Ibrahimovic, che supera quota 500 reti in carriera, e dai due gol di Rebic. Altra vittoria casalinga quella della formazione di Gotti su quella di Juric, arrivata negli ultimi minuti grazie alla doppia marcatura di Deulofeu. I bianconeri salgano a 24 punti in decima posizione, allo stesso livello del Genoa.

