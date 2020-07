Serie A, il Milan ferma il Sassuolo: rossoneri momentaneamente quinti

Si è appena conclusa la sfida tra Milan e Sassuolo. La formazione guidata da Stefano Pioli ottiene tre punti importanti che, in attesa delle altre gare della trentacinquesima giornata di Serie A, portano i rossoneri in quinta posizione in classifica, dopo aver superato sia Roma che Napoli. A decidere le sorti del match, la doppietta di Ibrahimovic, andato in gol al 19' e a qualche manciata di secondi dal termine della prima frazione di gioco. La squadra di De Zerbi era riuscita a recuperare con Caputo, che aveva concretizzato in rete il calcio di rigore concesso dall'arbitro Pairetto per un tocco di mano di Calhanoglu sul tiro dello stesso Caputo. La seconda frazione di gioco viene giocata in inferiorità numerica dai neroverdi, che perdono Bourabia al termine della prima frazione di gioco per un intervento pericoloso su Rebic che gli costa il secondo cartellino giallo. Con i tre punti ottenuti questa sera, il Milan sale a quota 59 punti e in quinta posizione, a dieci lunghezze dalla Lazio, che domani sarà impegnata nella sfida contro il Cagliari.

