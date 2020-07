Milan-Rangnick, il procuratore: “Non è il momento giusto per lavorare insieme”

AGGIORNAMENTO ORE 23:00 - La Bild, inoltre, riporta una dichiarazione di Marc Kosicke, procuratore di Rangnick: "AC Milan e Ralf Rangnick hanno concordato che non è il momento giusto per lavorare insieme. Per questo motivo e tenendo conto del buon andamento e dei risultati con il coach Pioli, è stato deciso congiuntamente che Ralf Rangnick non assumerà un ruolo all’AC Milan".

Se la notizia fosse confermata avrebbe del clamoroso ma dalla Germania fanno sapere che Ralf Rangnick non sarà l'allenatore del Milan nella prossima stagione. A riportarlo è Kicker che spiega come il buonissimo lavoro fatto da Pioli nel post lockdown abbia portato Gazidis a ripensare alla scelta fatta e a confermare il tecnico sulla panchina rossonera. La società meneghina avrebbe comunque proposto a Rangnick di entrare a far parte del club con un ruolo dirigenziale ma pare che l'offerta verrà rifiutata.

Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "La promessa di Gallardo per trattenere Santos Borré"

Juventus - Lazio, Armini chiede la maglia a de Ligt: il ringraziamento via social - FT

TORNA ALLA HOMEPAGE