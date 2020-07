Calciomercato Lazio, dalla Spagna: "La promessa di Gallardo per trattenere Santos Borré"

Tra poco più di un mese e mezzo, il River Plate tornerà a giocare la Copa Libertadores. Per l'importante competizione, il tecnico Marcelo Gallardo potrebbe non avere a disposizione Santos Borré. Il colombiano, che ha un contratto fino al 2021 con il club, è entrato nei radar di numerose squadre europee, tra le quali la Lazio. Il giocatore, dalla sua, starebbe prendendo in considerazione l'idea di trasferirsi. L'unica possibilità che il River avrebbe per trattenere il classe '95, riporta Marca, ha a che vedere con l'allenatore. Gallardo starebbe provando a convincere l'attaccante a rimanere in Argentina, e la risposta per il momento sarebbe positiva. Il tecnico punterebbe dunque sulla buona relazione con il colombiano, che ha fatto crescere professionalmente. E, dal lato di Borré, giocherebbe un ruolo fondamentale l'ammirazione nei confronti del proprio mister e il posto di primo piano che occuperebbe nell'undici titolare. Motivi che potrebbero portare il talento di Barranquilla a posticipare l'approdo in Europa, magari alla prossima sessione di calciomercato di gennaio.

