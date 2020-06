Calciomercato, ecco chi è Santos Borré: in Spagna lo accostano alla Lazio

In Spagna sono sicuri: Rafael Santos Borré è entrato nei radar del ds della Lazio Igli Tare. Secondo Don Balon, sull'attaccante del River Plate ci sarebbero diversi club di Serie A, ai quali si sarebbero aggiunti, appunto, i biancocelesti. Classe '95, il talento colombiano ha alle spalle un'esperienza tra le fila dell'Atletico Madrid di Simeone e un'altra in prestito nel Villarreal. I primi passi da professionista li fa con la maglia del Deportivo Cali, dove esordisce all'età di 17 anni. Dopo la parentesi europea, approda in Argentina, firmando un contratto con il River Plate che scadrà nel 2021. Nella stagione corrente ha collezionato, tra Superliga e Libertadores, ventuno presenze, tredici gol e due assist. Numeri che hanno fatto lievitare il suo valore fino ai dieci-quindici milioni di euro.

CRESPO APPROVA - Attaccante centrale con un piede destro sempre pronto a "punire" gli avversari. Il suo rendimento l'ha portato a desiderare una nuova chance in Europa. E per molti addetti ai lavori avrebbe tutte le carte in regola per farlo con successo. Anche Hernan Crespo, ex Lazio e River, ora allenatore del Justicia y Defensa, in un'intervista rilasciata nei giorni scorsi a ESPN aveva utilizzato parole di stima per descriverlo: "Calcisticamente parlando, mi sembra molto più maturo. Fa ciò che è più difficile per un attaccante: crearsi situazione per il gol. Gli stava mancando la serenità e sbagliava molto in queste situazioni. Oggi non è più così: crea lo stesso e riesce a trasformare le occasioni in reti. Dunque, se considero esclusivamente questo, è pronto per l'Europa".

È GIÀ DERBY - Pensando ad un suo trasferimento nella Capitale, Santos Borré partirebbe da ottimi presupposti per entrare nei cuori dei tifosi. Anche perché, nella sua esperienza in Spagna e, in particolare, in Europa League, è andato in gol contro la Roma. Nella gara di ritorno dei sedicesimi di finale, ha messo la propria firma sul tabellino. Peccato che, nonostante la rete, i giallorossi, forti del 4-1 dell'andata, non abbiano avuto difficoltà a passare il turno. Al suo fianco nel corso dell'intera carriera la moglie Anita, giornalista e speaker radiofonica, nonché sua connazionale. Con la Colombia, dopo essere stato convocato con la selezione giovanile, ha debuttato con quella maggiore nel 2019 nella sfida contro il Brasile. In quell'occasione, dopo esser stato chiamato per le amichevoli contro Kuwait e Barein, entrò al posto di Duvan Zapata nel corso della ripresa.

