Serie A, il Milan vince e mantiene il primato. Resta in scia l'Inter, i risultati

Terminano le partite delle 15:00 di questa domenica di Serie A. Il Milan si conferma capolista sbarazzandosi del Sassuolo. Dopo soli 6 secondi Leao insacca il pallone del vantaggio, poi raddoppia al 26' Saelemaekers. Non serve al nulla il gol di Berardi al minuto 89', che accorcia solo le distanze. Al triplice fischio il risultato è di 2 a 1 per i rossoneri: gli uomini di Pioli guidano il campionato a quota 31. Riesce a restare in scia l'Inter, che vince con lo Spezia a San Siro. Tanta fatica nel primo tempo, ma poi la gara si sblocca con una bella azione propiziata da Lautaro Martinez e conclusa in modo vincente da Hakimi. Raddoppia Lukaku dal dischetto al minuto 71', realizzando un rigore assegnato in seguito a un tocco di mano in area. C'è tempo al minuto 94 per il gol dello Spezia con Piccoli, rete però che non cambia le sorti della gara. Una vittoria che permette agli uomini di Conte di piazzarsi a 30 punti, a una solo lunghezza dalla vetta. Cade il Genoa in casa del Benevento, sconfitta che lascia i rossoblu in piena zona retrocessione. I padroni di casa passano in vantaggio con Insigne al 57' e chiudono i giochi sul finale con un rigore di Sau, una vittoria che catapulta Pippo Inzaghi a quota 15 punti. Pareggiano 1 a 1 invece Cagliari e Udinese. I sardi passano in vantaggio con una bellissima punizione di Lykogiannis, ma i friulani pareggiano con un gol altrettanto bello di Lasagna nel secondo tempo. I risultati:

Benevento - Genoa 2-0 (57' Insigne. R, 89' Sau)

Cagliari - Udinese 1-1 (27' Lykogiannis (C), 57' Lasagna (U))

Inter - Spezia 2-0 (51' Hakimi (I), 71' Lukaku (I), 94' Piccoli (S))

Sassuolo - Milan 1-2 (1' Leao (M), 26' Saelemaekers (M), 89' Berardi (S))