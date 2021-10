Serie A, il programma della domenica: serata scoppiettante con due big match

Una nuova domenica di Serie A è alle porte. Gli anticipi di venerdì e sabato hanno fatto capire che questa giornata, la nona, regala emozioni e sorprese. Oggi lo spettacolo aumenterà con il passare delle ore: alle 12:30 l'Atalanta ospita l'Udinese per riscattare la sconfitta in Champions; alle 15:00 la Lazio a Verona contro l'Hellas per rimanere in scia delle concorrenti e la Fiorentina con il Cagliari impegnata a gestire il caso Vlahovic; alle 18:00 il primo big matcc, il Derby del Sole tra Roma e Napoli con il ritorno di Spalletti all'Olimpico; chiude alle 20:45 il Derby d'Italia, Inter contro Juventus. Una domenica da passare interamente sul divano.