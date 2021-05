Serie A, il programma delle gare di oggi: Napoli e Milan in campo per la Champions

La 37^ giornata di Serie A si sta sviluppando e le porte per la prossima Champions League stanno per chiudersi. Dopo la sicurezza arrivata ieri per l'Atalanta di partecipare al torneo più ambito, ora rimanono solo due posti in palio. La Juve è riuscita a vincere il derby d'Italia contro l'Inter concedendosi ancora una chance, oggi toccherà a Napoli e Milan cercare di mantenere viva la lotta. Alle 12:30 i partenopei saranno impegnati al Franchi di Firenze contro i viola guidati da Vlahovic. Alle 15 Udinese - Sampdoria e Benevento - Crotone. Il Sassuolo alle 18 sfiderà il Parma per cercare di mantenere il passo della Roma. Chiude la domenica il posticipo delle 20:45 a San Siro tra Milan e Cagliari.

Roma - Lazio, un gol in tre gare per i biancocelesti: non accadeva da cinque anni

PAGELLE Roma - Lazio: Acerbi sbanda, Luis Alberto sbaglia

TORNA ALLA HOMEPAGE