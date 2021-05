Roma - Lazio, un gol in tre gare per i biancocelesti: non accadeva da cinque anni

La Lazio dice definitivamente addio alla Champions dopo la brutta sconfitta nel derby contro la Roma. Due ko in tre gare per la squadra di Inzaghi che come riporta Lazio Page ha segnato un solo gol nelle ultime 3 partite di Serie A: non era mai successo nell’era Inzaghi, l’ultimo precedente di 3 partite consecutive con un gol fatto risale a oltre 5 anni fa (nel 2015/16 con Frosinone-Lazio 0-0, Lazio-Sassuolo 0-2 e Torino-Lazio 1-1).

