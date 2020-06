Serie A, il programma di martedì: si gioca per Europa e salvezza

Martedì 23 giugno ci saranno altre quattro partite della 27esima giornata di Serie A. Se mercoledì sarà il giorno delle squadre che lottano per Scudetto e quarto posto, oggi in palio ci saranno punti importanti per l'Europa League e la salvezza. Aprono alle 19,30 Hellas Verona - Napoli e Spal - Cagliari. Alle 23,30 invece sarà la volta di Genoa - Parma e Torino - Udinese.

LAZIO, IL PIANO ANTI-ATALANTA DI INZAGHI

LAZIO, LA VISITA DI LOTITO ALLA SQUADRA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE