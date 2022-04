Serie A, il Torino inchioda il Milan: Inter potenzialmente prima

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

L'ultima gara della domenica di Serie A termina con un pareggio. All'Olimpico Torino e Milan non vanno oltre lo 0-0, il secondo consecutivo per gli uomini di Pioli. Gara maschia e divertente che però non si sblocca. I granata guadagnano un altro punto contro una big, mentre i rossoneri rallentano ancora la loro corsa scudetto. Napoli e Inter sono a -2, ma i nerazzurri hanno ancora da recuperare la sfida con il Bologna.