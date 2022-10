Serie A, inizia il Napoli. Poi toccherà a Inter-Roma e al Milan: il programma

Fonte: Fabrizio Parascani

L'ottavo turno della Serie A si apre alle 15 con Napoli-Torino. I ragazzi di Spalletti vogliono dare seguito al buon avvio di campionato e mantenere la posizione di vertice. Alle ore 18 andrà in scena lo scontro diretto tra Inter e Roma. I padroni di casa dovranno fare a meno di Lukaku e Brozovic infortunati. In casa Roma, dubbio Dybala. Ma l'argentino proverà ad esserci. La squadra di Inzaghi non può sbagliare per rimanere attaccata alla vetta. In serata alle 20:45, l'Empoli ospita il Milan. Per i campioni d'Italia sulla carta un turno favorevole da sfruttare. La squadra di Zanetti dopo aver conquistato 7 punti nelle prime 7 sette giornate, vuole dare seguito alla vittoria dell'ultimo turno contro il Bologna.

