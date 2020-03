Serie A, interrogazione parlamentare d'urgenza per le partite in chiaro

Vista la chiusura al pubblico degli stadi, nei giorni scorsi si è pensato alla trasmissione in chiaro delle partire della Serie A. La Legge Melandri impedisce questa ipotesi, a meno di un decreto del governo. Nella serata di ieri la senatrice di Forza Italia Sandra Lonardo, moglie di Clemente Mastella, ha presentato un'interrogazione parlamentare con carattere d'urgenza: "Dal momento che le partite di calcio di Serie A e Serie B si giocheranno a porte chiuse ed i tifosi non avranno, pertanto, la possibilità di partecipare alle competizioni negli stadi, chiedo al governo di intervenire presso la Rai, Dazn e Sky affinché tutte le partite si vedano in chiaro, in modo da soddisfare le legittime esigenze di natura sanitaria ed anche per evitare possibili situazioni di modesta depressione sociale".

