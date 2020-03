Calciomercato Lazio, Berisha torna leader in Bundesliga. E il riscatto...

CALCIOMERCATO LAZIO - Valon Berisha è tornato. Il centrocampista kosovaro è tornato a brillare da quando è sbarcato in Bundesliga. Messa da parte la versione timida e appannata vista con la maglia della Lazio, il neo numero dieci del Fortuna Dusseldorf è tornato un trascinatore. Il giocatore assomiglia tanto a quello visto a Salisburgo o con la maglia del Kosovo, ma quasi mai ammirato con l'aquila sul petto. In Germania ha giocato cinque paritte su cinque per un totale di 386 minuti aiutando anche la squadra a superare Paderborn e Werder Brema, abbandonando così l'ultimo posto in classifica. Berisha non si è mai veramente inserito alla Lazio. Troppe le pressioni in una città come Roma per lui tanto tenace in campo, quanto timido fuori. Valon ha sofferto, pagando anche qualche problema fisico di troppo. Nell'ultimo periodo, anche quando stava bene, era finito ai margini delle gerarchie di Inzaghi che gli concedeva solo pochi spezzoni così ha scelto di partire per cercare spazio e provare a ritrovarsi. Curioso per uno come lui che ai tempi di Salisburgo era un autentico trascinatore. Come sottolinea la consueta rassegna di Radiosei, proprio queste caratteristiche avevano portato il club biancoceleste a puntare deciso su di lui.

FORTUNA E RISCATTO - A Dusseldorf ha ritrovato le condizioni favorevoli, l'allenatore Uwe Rösler lo sta impiegando mezzala nel 3-5-2, proprio il ruolo che avrebbe voluto ricoprire a Roma se davanti a sé non avesse avuto due punti fermi di Inzaghi come Luis Alberto e Milinkovic. I tedeschi stanno approfittando della versione originale di Berisha, non di quella appannata degli ultimi due anni. La Lazio lo osserva, al momento il cartellino è sempre di proprietà del club di Lotito, a meno che il Fortuna Dusseldorf non decida al termine della stagione di pagare 5 milioni per il riscatto. Una cifra non impossibile, insomma. Soprattutto se il centrocampista dovesse tornare a tutti gli effetti quello dei tempi del Salisburgo.

