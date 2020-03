Scudetto, Bjelica: "La Lazio non ha pressioni, può arrivare in fondo"

La Lazio non scenderà in campo il prossimo fine settimana, ma domenica sera sarà spettatrice interessata della sfida tra Juventus e Inter. Sulla lotta Scudetto si è espresso il tecnico della Dinamo Zagabria Nenad Bjelica. Le sue parole ai microfoni di Tuttomercatoweb.com: "La Lazio non ha pressioni, Juventus e Inter devono vincere mentre i biancocelesti non hanno obblighi. Fino alla fine sarà una grande lotta. E la Lazio può arrivare fino in fondo".

