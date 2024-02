Serie A, Irrati chiamato agli straordinari: la strana designazione dell'AIA

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca 2023

Sta per prendere il via la 26a giornata di campionato di Serie A. Poco fa l'AIA ha reso note, come di consueto attraverso un comunicato ufficiale, le designazioni arbitrali per i vari match in programma. Le scelte fatte dall'associazione per la sfida dei biancocelesti contro la Fiorentina in programma lunedì 26 febbraio (qui la designazione) vede la presenza di Irrati al VAR. Nulla di strano, se non fosse che lo stesso arbitro è stato designato per svolgere il medesimo ruolo anche per il match tra Milan e Atalanta in programma domenica 25 febbraio. Un weekend di "straordinari" per il fischietto fiorentino.