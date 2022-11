Serie A, l'analisi di Cucchi: "Napoli la squadra più continua, Lazio bella nel gioco"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Juventus - Lazio ha chiuso l'ultima giornata calcistica del 2022 per la Serie A. Ora spazio ai Mondiali e appuntamento al 2023 per quanto riguarda il campionato. Il Napoli è sicuramente la squadra che ha fatto meglio nelle prime 15 gare, seguono Milan, Juventus e Lazio. Questo il pensiero di Riccardo Cucchi in merito: "Si è concluso il "primo" campionato di Serie A. Lo ha "comandato" il Napoli, la squadra più bella, più tecnica, più continua. Tiene il Milan, anche con un pizzico di fortuna. Gran finale di Juventus ed Inter. Non avevo dubbi. Lazio bella nel gioco. Vedremo il "secondo"...".