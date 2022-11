Serie A, la classifica dell'anno solare 2022: Lazio sopra la Roma, Napoli in vetta

La sosta per il Mondiale sancisce anche la fine della Serie A per quanto riguarda il 2022, visto e considerato che il campionato italiano riprenderà il 4 gennaio 2023. Un anno intenso condizionato dalla pandemia, prima, e dal Mondiale in Qatar poi. Il Napoli chiude con più punti all'attivo davanti al Milan. Terzo posto per l'Inter che precede la Juventus. Quinta la Lazio che perdendo contro i bianconeri fallisce il sorpasso, ma può ritenersi soddisfatta della crescita mostrata. Ecco la classifica completa dell'anno solare:

1 Napoli 81

2 Milan 77

3 Inter 68

4 Juventus 67

5 Lazio 63

6 Roma 58

7 Udinese 51

8 Fiorentina 49

9 Atalanta 48

10 Torino 46

11 Sassuolo 42

12 Salernitana 40

13 Bologna 38

14 Verona 34

15 Spezia 33

16 Empoli 31

17 Sampdoria 22

18 Cagliari 20

19 Genoa 17

20 Monza 16

21 Lecce 15

22 Venezia 10

23 Cremonese 7