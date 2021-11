Serie A, la Juventus vince all’Arechi. Finisce in parità tra Verona e Cagliari

Per il turno infrasettimanale della quindicesima giornata di Serie A, questa sera sono scese in campo Juventus – Salernitana e Verona – Cagliari. Dopo il pesante ko in Champions e la sconfitta contro l’Atalanta, la Juventus torna a vincere grazie alle reti di Dybala e Morata. Si conclude 0 a 2 il match all’Arechi, con il rammarico del numero 10 bianconero che sullo scadere del secondo tempo ha fallito dal dischetto sfiorando l'occasione del 0 a 3. I granata incassano una sconfitta pesante che li condanna ancora all’ultima posizione in classifica. Esito diverso al Bentegodi, match che si conclude a reti inviolate. Un punto a testa tra Verona e Cagliari, risultato poco utile alla squadra di Mazzarri che resta inchiodata in zona retrocessione.

