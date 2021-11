Reina, il rapporto tra tiri subiti e parate è horror: i numeri

RASSEGNA STAMPA - La Lazio in difesa fa molta fatica. L'ultimo poker subito contro il Napoli ha fatto riflettere molto. Finora ha subito 25 gol di questi 17 sono arrivate in trasferta. Tra i pali c'è il campione del mondo e d’Europa con la Spagna, Reina che dall’inizio della stagione è in difficoltà accompagnato da una difesa disorganizzata. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, in Serie A sinora ha giocato a tempo pieno: in 14 giornate ha incassato 25 gol subendo 55 tiri nello specchio. Di questo, il rapporto tra tiri subiti e parate (30) è pari al 54,5%. Questo dato è il più basso tra i venti portieri titolari del campionato o che abbiano giocato più di 3 partite. Lo precedono Montipò del Verona (57%), Consigli del Sassuolo (58%), Cragno del Cagliari (59%), persino Belec della Salernitana (60%), Zoet (55%) e Provedel (63,8%). La classifica è comandata da Ospina: 27 parate con 33 tiri nello specchio. Un dato che sta stretto a Reina con il quale deve lottare affinché la Lazio non sia costretta ancora a subire, rischiando così di perdere ogni risultato positivo. Prima di tutto questo però, servirà anche una difesa solida che vada in protezione dello spagnolo garantendogli fiducia e sicurezza. Pepe è uno dei leader dello spogliatoio, sa farsi sentire, bisognerà invertire la rotta affinché questo dato horror possa tramontare.

