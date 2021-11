La Sampdoria è in svantaggio sul campo della Fiorentina. Le note negative per D'Aversa non si fermano al risultato, ma includono anche l'aspetto disciplinare. Omar Colley, già diffidato, è stato ammonito per un fallo su Dusan Vlahovic: il difensore salterà la partita contro la Lazio di domenica 5 dicembre alle ore 18.