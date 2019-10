Serie A, la top 11 di WhoScored: dominio Lazio - FOTO

Se non è un dominio questo, poco ci manca. La Lazio che nell'ultima giornata di Serie A ha stravinto contro il Genoa, ha messo in mostra tutto il suo repertorio e i suoi giocatori migliori. Tanto che WhoScored, sito specializzato in statistiche e risultati, ha deciso di inserire nella top 11 della settimana ben 5 giocatori biancocelesti: Radu, Luiz Felipe, Milinkovic, Luis Alberto e Immobile, rispettivamente con una media di 8.3, 8.1, 9.3, 8.5, e 8.6. Praticamente metà della formazione della settimana è targata Lazio. Un bel attestato di stima e un'iniezione di fiducia per una squadra che non smette mai di stupire.