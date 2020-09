Serie A, le griglie di Costacurta, Condò e Marani: "Lazio fuori dalla Champions" - FT

Fare pronostici a inizio campionato è davvero difficile. Alcuni opinionisti di Sky Sport, durante il pre partita di Fiorentina-Torino, ci hanno provato. Billy Costacurta, Paolo Condò e Matteo Marani hanno espresso il loro giudizio sulle zone nobili della classifica. Secondo l'ex difensore del Milan, la Lazio parte come quinta forza del campionato e quindi in zona Europa League. Condò e Marani, invece, hanno ipotizzato una Lazio al sesto posto, sempre in zona Europa.