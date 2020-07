Serie A, le probabili formazioni di Atalanta-Napoli e Roma-Udinese

La 29sima giornata di Serie A si chiude con i due posticipi del giovedì. Alle 19:30 al Gewiss Stadium va in scena il big match tra Atalanta e Napoli, due delle squadre più in forma dopo la ripresa del campionato. La Dea è reduce da 6 vittorie consecutive, gli azzurri da 5. L’Atalanta non vuole perdere il passo dell’Inter mentre gli uomini di Gattuso, in caso di vittoria, potrebbero agganciare momentaneamente al quinto posto la Roma, impegnata alle 21:45 contro l’Udinese. All’Olimpico si gioca per l’Europa League e per la salvezza, con i friulani che hanno bisogno di punti per non sprofondare in classifica.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA-NAPOLI

Atalanta (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Caldara, Djmsiti; Hateboer, De Roon, Freuler Gosens; Gomez, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

Napoli (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-UDINESE

Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Ibañez, Smalling, Kolarov; Villar, Cristante; Carles Perez, Pastore, Kluivert; Dzeko. All. Fonseca

Udinese (3-5-2): Musso; Nuytinck, Ekong, Samir; Stryger-Larsen, Fofana, Jajalo, De Paul, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. All. Gotti