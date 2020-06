Serie A, le probabili formazioni di Inter-Sassuolo e Roma-Sampdoria

PROBABILI FORMAZIONI SERIE A – Ci sono tre partite di Serie A in programma per oggi. Alle 21:45, in contemporanea con Atalanta-Lazio, andrà in scena allo Stadio Olimpico la sfida tra Roma e Sampdoria. I blucerchiati hanno bisogno di punti in ottica salvezza, i giallorossi devono tenere a debita distanza il Napoli di Gattuso. Nell’anticipo delle 19:30, l’Inter ospita il Sassuolo. I nerazzurri a caccia dei tre punti per non perdere il passo di Juventus e Lazio.

PROBABILI FORMAZIONI INTER-SASSUOLO

Inter (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Borja Valero, Barella, Young; Eriksen; Lautaro, Lukaku. All. Conte

Sassuolo: (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Magnani, Peluso, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Boga; Caputo. All. De Zerbi

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SAMPDORIA

Roma (4-2-3-1): Mirante; Zappacosta, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; C. Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca

Sampdoria (3-5-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida; Depaoli, Ekdal, Linetty, Jankto, Murru; Ramirez, Gabbiadini. All. Ranieri