Serie A, le squadre che hanno impiegato più giocatori: la posizione della Lazio

La stagione 2021/22 sta entrando nel vivo. Non c'è un attimo di pausa, si gioca ogni tre giorni e, tra campionato e coppe, diventa importante far ruotare i propri giocatori. Ma quali sono le squadre italiane che hanno impiegato più calciatori nelle prime otto giornate di Serie A? Al comando di questa speciale classifica ci sono Genoa e Venezia con ben 29 giocatori utilizzati. Seguono Milan (26), Spezia (26), Salernitana (25) e Torino (25). Sono 22 invece i giocatori lanciati in campo da Sarri in campionato. In questa speciale graduatoria la Lazio si trova al sedicesimo posto, a pari merito con la Roma.