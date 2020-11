Serie A, lo Spezia cala il tris: Benevento travolto al Vigorito

Scendono in campo alle ore 18:00 Benevento e Spezia. Dal 30' minuto fioccano le occasioni e si alzano i ritmi. Trova il vantaggio lo Spezia alla mezzora: cross dentro di Ferrer, la insacca con il ginocchio Pobega. Prova subito a reagire la squadra di Filippo Inzaghi, che va vicina al gol prima con una botta di Insigne, poi con il palo di Lapadula. Riparte con lo stesso piglio la seconda frazione di gara, al 52' Agudelo colpisce la traversa con un tiro da fuori. Non passa molto e arriva il raddoppio degli ospiti: errore di Schiattarella, Gyasi serve Nzola che gonfia la rete con un piatto al volo. Sempre Nzola firma il 3 a 0, staccando di testa da corner. Non cambia il risultato fino al triplice fischio, termina 0 a 3 il match.