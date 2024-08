Serie A | Milan sotto di due, rimonta contro il Toro. Niente gol tra Empoli e Monza

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Altro risultato a sorpresa. Dopo il pareggio dell'Inter, anche il Milan non va oltre il 2-2 contro il Torino. E pensare che la squadra di Fonseca era andata sotto di due gol (autorete Thiaw e colpo di testa di Zapata): è servito il senso del gol di Morata - entrato al posto di Jovic - per riaprire la gara, poi nel recupero il gol di Okafor - anche lui lanciato a partita in corsa - per il 2-2 finale.

EMPOLI-MONZA 0-0 - Avrebbero meritato di più i padroni di casa, ma alla fine viene fuori un brutto 0-0 tra le due formazioni. Il peggiore in campo è proprio il terreno di gioco, in condizioni pessime.