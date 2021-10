Serie A, oggi già in campo per la 10ª giornata: il programma completo

Pronti partenza e via. Oggi torna la Serie A con la decima giornata di campionato. In campo ci saranno sei squadre per tre rispettive sfide. Ad aprire le danze saranno i match del pomeriggio: Spezia – Genoa e Venezia – Salernitana. A chiudere questo primo turno infrasettimanale invece sarà la sfida Milan - Torino. Di seguito ecco il programma completo.

Martedì 26 Ottobre, 10ª giornata:

Ore 18:30, Spezia – Genoa: DAZN (e Sky)

Ore 18:30, Venezia – Salernitana: DAZN

Ore 20:45, Milan – Torino: DAZN