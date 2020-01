Serie A, per lo Scudetto c’è anche la Lazio: le quote dei bookmakers

Al termine delle prime diciassette giornate di Serie A, la principale candidata al titolo sembra essere, ancora, la Juventus (a 1.50), leader indiscussa delle ultime edizioni del massimo campionato italiano. In prima posizione in classifica, a pari punti con i bianconeri, c’è anche l’Inter di Antonio Conte: il trionfo nerazzurro al termine della stagione, riporta la rassegna stampa di Radiosei, triplica una qualsiasi puntata. In ottica Scudetto, infine, anche la Lazio è in lizza: Immobile e compagni hanno sei punti in mente rispetto alla ‘coppia’ al comando, ma hanno disputato una partita in meno per la contemporaneità con la Supercoppa. La possibilità che sia la compagine guidata da Simone Inzaghi a vincere il tricolore vale 12.

