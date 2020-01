L’ex Lazio Ederson annuncia il ritiro: “Ho capito di non essere al 100%…”

Ederson, tra le fila della Lazio per due stagioni, ha annunciato la volontà di ritirarsi dal calcio giocato. A 33 anni, al termine di una carriera che l’ha portato dal Brasile in Europa, e viceversa, è arrivato il momento di dire addio al calcio professionale. Il classe ’86 aveva debuttato all’International, per poi spostarsi in Francia col Nizza dopo la vittoria del Mondiale Under 17. Alle quattro stagioni con la maglia dei rossoneri ne fecero seguito altre quattro con la maglia del Lione, che si conclusero con la vittoria della Coppa di Francia. Poi, l’esperienza nella Capitale in biancoceleste ed il ritorno in patria tra le fila del Flamengo. Nel 2017 gli fu diagnosticato un cancro ai testicoli e, nonostante il recupero piuttosto veloce, il giocatore ora sente di non poter dare più il 100%, anche per i frequenti problemi fisici che non gli hanno lasciato tregua. Intervistato a TV Fronteira, Ederson ha spiegato la sua decisione: “Avrei voluto continuare fino a 38 anni, ma soprattutto a causa dei problemi al ginocchio ho capito di non essere al 100%, ed in questi casi è meglio ritirarsi. Futuro? Non so, mi piacerebbe lavorare con i giovani talenti, quelli del domani”.

