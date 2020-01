Brescia - Lazio, le scelte di Corini: Spalek e Torregrossa dal 1'

Il Brescia ha preparato la partita contro la Lazio prima nel ritiro di Roma fino al 31, per poi fare ritorno in terra lombarda. Quanto alla formazione Corini deve fare a meno del lungodegente Dessena e degli acciaccati Donnarumma e Ndoj. Dal 1' sulla trequarti partirà Spalek, con Romulo che scala sulla stessa linea di Bisoli e Tonali. Davanti Balotelli sarà affiancato da Torregrossa, Ayé e Matri soluzioni in corso d'opera. Completano il 4-3-1-2 Joronen in porta e il pacchetto difensivo composto da Sabelli, Cistana, Chancellor e Mateju.

