Serie A, prolungato il termine di scadenza per i prestiti dei giocatori

Dovevano cessare il 30 giugno, invece la validità dei prestiti con diritto o obbligo di riscatto finirà il 31 agosto. Così ha deciso la FIGC regolarizzando la situazione di oltre trenta giocatori, dopo i vari problemi causati dallo stop per il Covid 19. Tramite una nota ufficiale la Federazione ha comunicato la propria scelta.

ALLENATORI - Situazione analoga per i tecnici a cui sta per cessare il contratto con il club di appartenenza: il tutto va prolungato per i prossimi mesi tramite un apposito modulo rilasciato dalla Federcalcio. Gli accordi preliminari con validità dal 1 luglio, verranno spostati al 1 settembre, come riporta Sky Sport.

