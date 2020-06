Sconcerti: "Vedo la Lazio favorita per lo Scudetto. E contro l'Atalanta..."

La Lazio affronterà l'Atalanta domani alle 21:45, partita chiave per il percorso biancoceleste. Ai microfoni di TMW ne ha parlato Sconcerti: "L'Atalanta sarà un elemento decisivo per il campionato. La vedo molto bene anche in Champions, continua a migliorare partita per partita. Domenica mancava Ilicic e non ce ne siamo nemmeno accorti. La gara con la Lazio è decisiva, è un momento delicatissimo per la Juve, più rispetto a Lazio e Inter. Queste sono due squadre realizzate. La Juve ha poco dimostrato di essere squadra reale in 24 partite ed è molto difficile diventarlo adesso. Sono seriamente convinto sia un campionato con un vincitore diverso e al momento vedo bene la Lazio. Ma aspettiamo a vederla, anche se la Juve è totalmente in confusione".

