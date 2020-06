Lazio: allenamento, pranzo e partenza per Bergamo. La nuova routine post Covid

Le ultime prove tattiche, il pranzo e poi la partenza per Bergamo alle 16.00: in casa Lazio finalmente si torna a parlare di routine pre-partita e di vigilia. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, la squadra sosterrà le prove tattiche stamattina alle ore 10.00, pranzerà e dopo due ore libere si ripresenterà a Formello per partire.

NUOVE ABITUDINI – Il nuovo programma che accompagnerà i biancocelesti nelle 12 partite di campionato è stato da tempo preparato: sveglia, merenda e pranzo posticipati per adattarsi ai ritmi della nuova vita post Covid. Si giocherà ogni tre giorni dopo Bergamo: sabato la sfida all’Olimpico alle 21.45 contro la Fiorentina e martedì prossimo subito a Torino contro i granata alle 19.30. Il supporto dei tifosi almeno prima della partenza per Bergamo però non mancherà: il gruppo Ultras Lazio ha annunciato infatti la presenza alle ore 16.00 nelle vicinanze del centro sportivo per caricare la squadra prima della partenza.

