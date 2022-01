Serie A, ritorno col botto: quanti big match il giorno dell’Epifania

Il conto alla rovescia sta per terminare, la Serie A sta tornando e lo sta facendo in grande stile. Le vacanze natalizie sono agli sgoccioli ed è quasi tempo di tornare in campo. Il 6 gennaio tutte e 20 le squadre della massima serie torneranno a darsi battaglia negli stadi, aperti al 50% della capienza. Nel giorno dell'Epifania sono in programma tante sfide interessanti e divertenti a partire da Lazio-Empoli e passando per Bologna-Inter e Atalanta-Torino. Poi spazio ai big match. Saranno due nella prima giornata di ritorno, entrambi validi per la zona scudetto ed Europa. In campo Milan-Roma a San Siro e Juventus-Napoli allo Stadium.

IL PROGRAMMA COMPLETO

1a Giornata Ritorno

Giovedì 06/01/2022 ore 12.30 Bologna-Inter (Dazn-Sky)

Giovedì 06/01/2022 ore 12.30 Sampdoria-Cagliari (Dazn)

Giovedì 06/01/2022 ore 14.30 Lazio-Empoli (Dazn)

Giovedì 06/01/2022 ore 14.30 Spezia-Hellas Verona (Dazn)

Giovedì 06/01/2022 ore 16.30 Atalanta-Torino (Dazn)

Giovedì 06/01/2022 ore 16.30 Sassuolo-Genoa (Dazn-Sky)

Giovedì 06/01/2022 ore 18.30 Milan-Roma (Dazn)

Giovedì 06/01/2022 ore 18.30 Salernitana-Venezia (Dazn)

Giovedì 06/01/2022 ore 20.45 Fiorentina-Udinese (Dazn-Sky)

Giovedì 06/01/2022 ore 20.45 Juventus-Napoli (Dazn)