Serie A, Salvini: "Se c'è un regolamento deve valere per tutti, Napoli compreso"

Direttamente dal Salone Nautico di Genoa, il segretario della Lega Matteo Salvini ha risposto a una domanda relativa alla gara tra Juventus e Napoli, che non si è giocata ieri sera all'Allianz Stadium: "Non do giudizi, se esistono regolamenti quei regolamenti devono valere per tutti, Napoli compreso. Se ci sono state altre società di calcio che con due positivi sono andate a giocare, uno si domanda perché la squadra di Gattuso sì e gli altri no".

Serie A, Sconcerti: "Bisogna trovare una regola certa, così non si arriva a Natale"

Serie A, incontro Spadafora-Dal Pino-Gravina: a rischio il campionato

TORNA ALLA HOMEPAGE