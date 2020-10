Serie A, incontro Spadafora-Dal Pino-Gravina: a rischio il campionato

Il ministro per le politiche giovanili e lo sport Vincenzo Spadafora incontrerà oggi pomeriggio (intorno alle 17) il presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino a Palazzo Chigi. Successivamente (per le 18) si recherà nella sede della Federcalcio per parlare con Gabriele Gravina. Incontri già programmati che assumono particolare importanza dopo quanto accaduto ieri, con la mancata disputa del big match tra Juventus e Napoli. Sul piatto, secondo Sportmediaset, la gestione di una vicenda che rischia di mettere in crisi la prosecuzione del campionato.

