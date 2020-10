Coronavirus / Governo pronto al nuovo Dpcm: stretta sulla movida e obbligo di mascherine

Nuove strette in arrivo da parte del Governo per contrastare il coronavirus. I dati di questa settimana sui contagi e ricoveri in Italia non lasciano dubbi: c'è un incremento costante e che fa paura. Per questo, per evitare di tornare all'incubo di marzo il Premier Conte è a lavoro insieme al Ministro della Salute Speranza e alle Regioni per un nuovo Dpcm. Come riporta il Corriere della Sera si chiederà di prolungare lo stato di emergenza fino al 31 gennaio e si inaspriranno le regole già esistenti. Si va verso l'obbligo di indossare le mascherine su tutto il territorio nazionale anche all'aperto, chiusura anticipata dei locali alle 22:00 o al massimo alle 23:00. Regolamentazione anche per le feste private, come i matrimoni, con massimo 200 persone.

