Lazio - Inter, le pagelle dei quotidiani: Milinkovic la riprende, Immobile rischia di rovinarla

La Lazio strappa con i denti un pareggio prezioso contro l'Inter, in una gara nervosa e funestata dagli infortuni in difesa che finisce con un espulso per parte. Non filtra mai grande sicurezza dalla comunicazione tra Strakosha e il reparto arretrato, anche se sul gol di Lautaro il portiere biancoceleste può fare poco di più, mentre i più positivi dietro sono Acerbi - dal suo sinistro nasce il cross che vale il pareggio - e Parolo, che riadattato al centro della difesa mette ordine. A centrocampo i cambi incidono poco, per riprendere la gara ci vuole il solito guizzo di Milinkovic. Spento l'attacco, con Correa che non trova mai lo spunto giusto e Immobile che rovina la sua gara con la manata a Vidal che gli costa l'espulsione. Dopo le pagelle de Lalaziosiamonoi, ecco i voti assegnati dai principali quotidiani sportivi ai giocatori biancocelesti.

CORRIERE DELLO SPORT - Strakosha 5,5, Patric 6,5, Acerbi 7, Radu sv (16' Bastos 6, 46' Parolo 7), Lazzari 6, Milinkovic-Savic 7, Leiva 6 (80' Escalante 6), Luis Alberto 6,5 (80' Akpa Akpro 6), Marusic 6 (35' Fares 5,5), Correa 6, Immobile 5, Inzaghi 6,5.

GAZZETTA DELLO SPORT - Strakosha 5,5, Patric 5, Acerbi 6,5, Radu 6 (16' Bastos 6, 46' Parolo 6,5), Lazzari 6, Milinkovic-Savic 7, Leiva 5 (80' Escalante sv), Luis Alberto 6 (80' Akpa Akpro sv), Marusic 6 (35' Fares 6), Correa 5,5, Immobile 4, Inzaghi 6,5.

IL MESSAGGERO - Strakosha 5,5, Patric 6, Acerbi 6,5, Radu 6 (16' Bastos 5,5, 46' Parolo 6,5), Lazzari 6, Milinkovic-Savic 6,5, Leiva 6 (80' Escalante sv), Luis Alberto 6 (80' Akpa Akpro sv), Marusic 5 (35' Fares 5,5), Correa 5, Immobile 4,5, Inzaghi 6.

IMMOBILE RISCHIA DUE TURNI DI STOP

LA FINE DEL CALCIOMERCATO PER SCALARE L'EVEREST

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE