Serie A, si chiude la 30ª giornata: in campo Benevento e Sassuolo

La 30ª giornata di Serie A volge al termine. Dopo le vittorie di tutte le big del campionato (Lazio, Juventus, Inter, Napoli, Milan, Atalanta e Roma) questa sera tocca a Benevento e Sassuolo. Le due compagini si daranno battaglia alle 20:45 sul manto erboso del Ciro Vigorito. In palio ci sono importanti punti salvezza per gli uomini di Inzaghi e l'occasione per il Sassuolo di continuare a stupire.