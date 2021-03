Serie A, si chiude la ventiseiesima giornata: big match tra Inter e Atalanta

La ventiseiesima giornata di Serie A si chiude col botto. Dopo i successi di Milan, Napoli, Roma e Juventus proprio contro la Lazio, questa sera l'Inter vuole rispondere alle inseguitrici. Di fronte però avrà l'Atalanta di Gasperini lanciata in zona Europa e a caccia di punti per puntare diritta alla Champions League. Sarà un match bello quanto importante per il prosieguo del campionato. Il calcio d'inizio è previsto alle 20:45 sul prato verde di San Siro.