Serie A, tanta attesa per Juventus-Roma, in campo anche il Milan: il programma

Il primo giorno di questo terzo turno di Serie A si è concluso nel migliore dei modi per la Lazio, vincitrice per 3-1 contro l'Inter, e l'Udinese, che si è imposto 1-2 sul campo del Monza. Oggi, sabato 27 agosto, si giocheranno altre quattro partite delle otto mancanti per concludere questa terza giornata di campionato. Ad aprire alle 18.30 saranno le sfide tra Cremonese e Torino, ma soprattutto il big match dell'Allianz Stadium tra la Juventus e la Roma, pronte a rispondere allo spettacolo messo in scena ieri da Lazio-Inter. Questo sabato di calcio si concluderà con le due partite mancanti che si disputeranno in contemporanea alle 20.45, ovvero: Milan-Bologna, con i rossoneri che proveranno a sfruttare il passo falso dei rivali, e Spezia-Sassuolo.