Serie A, Top 11 dei migliori ratings di FIFA22: ci sono due laziali - FT

Manca sempre meno all'uscita di FIFA 22. La nuova versione del videogioco targato EA Sports sarà disponibile dal 26 settembre. Nel mentre sono stati pubblicati i nuovi valori attribuiti ai giocatori tra novità e conferme. La Serie A ha voluto cogliere l'occasione dei nuovi ratings per stilare la migliore formazione possibile in base ai dati e pubblicarla sui canali social. In porta c'è Szczesny della Juventus con 87 di overall. La difesa, schierata a 4, è formata da De Vrij (85) e Skriniar (86) dell'Inter, Chiellini della Juventus (86) e Theo Hernandez del Milan (84). In mediana ci sono Kessie e Barella (entrambi con 84 di livello complessivo) e Milinkovic con 85. L'attacco è stellare: Dybala (85) e Lautaro Martinez (87) insieme a Immobile (87).