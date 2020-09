Serie A, tornano i tifosi allo stadio in Emilia-Romagna

Ora è ufficiale: la Serie A riapre le porte degli stadi. Per poche persone e solo in Emilia-Romagna, ma è sicuramente un passo importante verso il ritorno alla normalità. Come riportato dall'ANSA, la Regione ha emanato un'ordinanza in cui ha concesso l'entrata a 1.000 spettatori per le partite casalinghe di Parma e Sassuolo (rispettivamente contro Napoli e Cagliari, ndr). L'ok è arrivato dopo le dichiarazioni di questa mattina del Ministro Spadafora.

PUBBLICO ANCHE IN F1 - Per lo stesso motivo, è stato permesso di aprire gli spalti del circuito di Imola per il Gran Premio in programma dal 31 ottobre al 1 novembre. Potranno esserci un massimo di 13.147 spettatori.

